पंचकोश से परमात्मा तक

"पंचकोश से परमात्मा तक"



मैं तन नहीं, मैं आत्मा हूँ,

शुद्ध स्वरूप, तेरे आनंद की प्यास हूँ।



जब तक यह ज्ञान हर श्वास में स्थिर न हो,

हे प्रभु, तब तक मुझे देह-अध्यास से छुड़ा कर शुद्ध कर दो।



हे अन्नपते, देह-भाव छुड़ा दो,

अन्नमय कोष को शुद्ध कर दो।



हे प्राणपते, प्राणमय का शोधन कर दो,

इड़ा-पिंगला सम कर, सुषुम्ना जागृत कर दो।



हे मनस्पते, मनोमय को वश में कर दो,

संकल्प-विकल्प मिटाकर, चित्त को अंतर्मुखी कर दो।



हे ज्ञानप्रद, विज्ञानमय का आवरण भंग कर दो,

अहंकार का विक्षेप मिटाकर, विवेक-वैराग्य उदय कर दो।



हे आनंद-स्वरूप, आनंदमय में स्थित कर दो,

यही मेरा सत्य स्वरूप है, मुझको तुझमें लीन कर दो।



न बूंद रहे, न सागर की दूरी,

भेद मिटे, भक्ति रहे अभेद की पूरी।



यह चेतन तेरे आनंद में स्थित सदा रहे,

ओ३म् शम्, ऐसी कृपा कर दो, यही वरदान रहे।



-- जगदीश प्रसाद शर्मा

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एक घंटा पहले