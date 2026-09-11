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मैं देह नहीं हूँ

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "मैं देह नहीं हूँ"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे परमात्मा! सुन लो विनय हमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ सारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुद्ध स्वरूप हूँ, परमानंद का प्यासा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक ज्ञान ये स्थिर न हो, दो ऐसा दिलासा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह-अध्यास से मुक्त करो, छूटे देह का भाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न शुद्ध हो, मिटे मोह का चाव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्नमय कोष की, जड़ ग्रंथि को तोड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देह नहीं, यह बंधन मेरा छोड़ो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणमय कोष का, शोधन अब कर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इड़ा-पिंगला सम हों, सुषुम्ना भर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों का स्पंदन, लयबद्ध कर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊर्जा का पथ निर्मल, प्रबुद्ध कर दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनोमय की चंचल, ग्रंथि को भेदो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्प-विकल्प का, झगड़ा सब खेदो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्त को एकाग्र, अंतर्मुखी कर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटकाव मिटा, मन को सुखी कर दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञानमय के अज्ञान का, आवरण भंग करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मैं करता हूँ" इस अहं का, विक्षेप भंग करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक जगे, वैराग्य का उदय कर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-असत्य का बोध, हृदय में भर दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आनंद की भी, कोई आस न रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आनंदमय कोष का भी, अतिक्रमण हो रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बूँद रहूँ, न सागर की दूरी रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीव-भाव मिटे, बस एक नूरी रहे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद मिटे सारा, भक्ति अभेद रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुझमें, तू मुझमें, बस यही भेद रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह चेतन सदा, तेरे आनंद में स्थित रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे नाथ! बस इतनी सी कृपा दृष्टि रहे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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