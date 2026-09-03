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भीतर दुर्ग के, प्रश्न दूसरा था

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            सुनो, जौहर केवल मरना नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल देह की गरिमा का था, गहना नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो प्राणों का सौदा, सस्ता नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आत्मसम्मान का, रस्ता वही था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुगलों की सेना जब, द्वार पर आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवारें चमकीं, ललकार पर आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुषों ने केसरिया, बाना पहना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणभूमि में मरना, ठाना पहना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर दुर्ग के, प्रश्न दूसरा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-मरण नहीं, अस्मिता का था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवित रहना यदि, अपमान की कीमत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मृत्यु ही बेहतर, सम्मान की कीमत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पूछे क्यों चुनी, ऐसी त्रासद मृत्यु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष भी था, तलवार भी थी, सरल थी मृत्यु।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर विष से मरे तो, देह बच जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवार से मरे तो, देह बच जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे छूटी देह भी, शत्रु पा जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत देह पर भी वो, उन्माद मनाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए वीरांगना ने, अग्नि को चुना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन को राख किया, मन को न झुका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि को सौंपी देह, अस्मिता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण त्यागे उसने, स्वाभिमान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख हुई देह, पर आन रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी राख में आज भी, शान रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ रण में, पुरुष लड़ रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी तरफ अग्नि में, गौरव गढ़ रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने रक्त से, धरती को सींचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने अग्नि से, गगन को खींचा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही क्षत्रिय चेतना, यही राजपूत गौरव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ नारी भी रण में, बन जाती है सौरव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साम्राज्य मिट गए, मुगल वैभव खो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल में दब गया, उनका सब सो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर चित्तौड़ की वह, अग्नि आज भी जलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जौहर की गाथा, आज भी चलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे तुम मृत्यु कहो, वो अमरता थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि नहीं, वो तो, स्वाभिमान की कथा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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37 मिनट पहले

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