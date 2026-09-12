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ईश्वर कौन है, कहाँ है?

Jagdish Prasad

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                            ईश्वर कौन है, कहाँ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं उसका, न कोई तस्वीर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तो एक ऊर्जा है, जो सबमें वीर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बांधो उसे मंदिर, मस्जिद, चर्च में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तो बसता है, हर दिल के अर्श में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कहे अल्लाह, वही तो शेष है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कहे गॉड, कोई कहे राम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब नाम हैं उसके, एक ही है नाम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि का रचयिता, वही पालनहार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में व्यापक, वही तो सार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता कहे उसको, अजन्मा अनंत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबमें है, सबसे परे, वही भगवंत।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछो कहाँ रहता, तो सुनो भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह है वो, कहीं नहीं जुदाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर में, पानी में, फूलों की गंध में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता में, और मन के द्वंद्व में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतों ने कहा - बाहर मत खोजो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर्थों के फेरे में, मत उलझो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर के भीतर, नहीं वो रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे ही भीतर, मौन वो कहता।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा दिखता है, ये प्रश्न पुराना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रंग है उसका, न रूप का ठिकाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तो निराकार है, अनादि अनूप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रेम से देखो, तो सगुण स्वरूप है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त को दिखे वो, राम-सा प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को लगे कृष्ण, मुरली-वाला न्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को दिखे शिव, भोला भंडारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव के जैसा, रूप धरे भारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान ने खोजा, पर पा न सका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यंत्रों में ईश्वर, कभी आ न सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबूत नहीं उसका, किसी प्रयोग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर महसूस होता, हर संयोग में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषियों ने जाना, ध्यान लगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर ही पाया, आपा मिटाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर नहीं मिलता, वो तो अंदर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आईना साफ हो, तभी सुंदर है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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