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तेरे ही मार्ग पर चलता जाऊँ।

Jagdish Prasad

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                            "इदं न मम"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्यज् धातु से त्याग बना है, छोड़ना ही सार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदों ने कहा तीन रूपों में, यही तो त्याग-धार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला त्याग है बुराई को मन से छोड़ देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा दान है परहित में अपना दे देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीसरा वैराग्य है भोगों से मुक्त हो जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो है सच्चे जीवन का हो जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यजुर्वेद ने ईशावास्य में यही सिखाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः यही गाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ है जगत में, सब तेरा ही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग-भाव से भोग, लोभ न तेरा ही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे पिता, मुझे ऐसी प्रेरणा और बल दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग-भाव से जीने का संबल दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमान त्याग दूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वस्तु को तेरा प्रसाद कहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोग-वृत्ति मिटे, प्रसाद-भाव आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मिटूँ और तू ही तू समाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविद्या त्याग दूँ, अंधकार छूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाखंड, अंधविश्वास का जाल टूटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे सत्य स्वरूप को पहचान सकूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान के दीप से जग को जान सकूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असत्य त्याग दूँ, छल-कपट जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य, धर्म, न्याय में मन रम जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ की डोर से मुक्त हो जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य पथ पर ही दृढ़ हो जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलस्य, प्रमाद को त्याग सकूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकर्मण्यता से मुक्त हो जी सकूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को यज्ञ बना पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परोपकार में ही रम जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय के धन का त्याग करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप-कमाई से दूर रहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रेष्ठ धन, यश, कीर्ति कमाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे ही मार्ग पर चलता जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे प्रभु मेरी विनय सुन लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय में इदं न मम गुन लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इदं न मम - मैं मिटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इदं न मम - मेरा मिटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली घट में तू भरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं नहीं, मेरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तू मिला, बस तू मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही तू, तू ही तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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37 मिनट पहले

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