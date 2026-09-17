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हर सुबह एक खाली पृष्ठ है

Jagdish Prasad

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                            "हर सुबह एक खाली पृष्ठ है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह साथ, नया अवसर लाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सोचो, सीखो, रचो, कह जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपना देखना ही, काफी नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना कर्म के तो, वो सपना ही सोता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस चाहिए, संकल्प चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम-कदम पर, विकल्प चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहें सरल कभी, कठिन कभी होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कलम वाले कभी, नहीं थकते होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्यकार का दिन, खाली पन्ना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम क्या लिखते हो, वही तो गहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी सोच ही, पहचान तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी लेखनी ही, है शान तुम्हारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्प लो आज, कुछ ऐसा लिखेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझे दिलों में, आशा भर देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी चेहरे पर, मुस्कान लाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखी हृदय को, सहारा दिलाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छा को अब, कर्म बनाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भावों को, शब्द सजाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिभा को अपने, भीतर न रखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज के हित में, उसको परखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य सजावट, शब्दों की नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो वो लौ है, जो दिलों में जली है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवेदना हो लेखनी, दृष्टि में आशा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म में निरंतरता, यही सच्ची भाषा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल का बोझ, अब साथ न लाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे जो सीखा, बस उसे अपनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अधूरा है, उसे आज पूरा करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अच्छा है, उसे और खरा करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम चलती रहे, विचार खिलते रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों की नदियाँ, नित बहती रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य से ही, मानवता का दीप जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन में उजियारा, हर दिल में पले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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