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मानव कल्याण का, यही आधार है।

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            धर्म का आईना, चार वेद प्यारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता के पथ के, चार सहारे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर की वाणी, ऋषियों ने गाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो सृष्टि में, रोशनी आई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*पहला ऋग्वेद है, ज्ञान का भंडार,*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस हजार मंत्रों का, दिव्य संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्निमीळे पुरोहितं, यज्ञ की ज्वाला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य सनातन धर्म की, पहली माला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहता है सब प्राणी, एक पिता की संतान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसुधैव कुटुम्बकम्, यही वेदों का ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*दूसरा यजुर्वेद है, कर्म का दर्पण,*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को यज्ञ बनाओ, यही है अर्पण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म से ही जीवन, पवित्र होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञमय जीवन ही, मित्र होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईशा वास्यमिदं सर्वं, यही सिखाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कण में ईश्वर है, यही बताता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*तीसरा सामवेद है, भक्ति का गान,*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुर लय और संगीत का, मधुर विधान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋचाओं को गाकर, मन को झुमाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर के चरणों में, शीश झुकाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगीत से आत्मा, शुद्ध हो जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति की धारा, हृदय में बहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*चौथा अथर्ववेद है, जीवन का विज्ञान,*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोग औषधि यंत्र का, सच्चा ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ी-बूटी से लेकर, राष्ट्र धर्म तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार से लेकर, ब्रह्म मर्म तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति पुष्टि सबका, इसमें सार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव कल्याण का, यही आधार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों वेद कहते, एक ही बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्यमेव जयते, धर्म की है जीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई ऊँचा-नीचा, सब एक समान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मवत् सर्वभूतेषु, यही है ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदों का आईना, जब देखोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ही चेहरा, तुम पहचानोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद पढ़ो तो, धर्म समझ आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का हर अंधेरा, मिट जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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