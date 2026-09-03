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पद तो छूट जाता है, मुकुट गिर जाते हैं

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            राज्यसभा में जब, कृष्ण का मान घटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्योधन के मद ने, मर्यादा को रौंदा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति का दूत जब, अपमानित होकर निकला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो महाभारत का, बिगुल निश्चित बजा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध में भरकर दुर्योधन, विदुर द्वार पर आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति के ज्ञाता को, खरी खोटी सुना गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा - तुम पांडवों के, सदा पक्षधर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस कुरु वंश में, तुम तो नौकर भर हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनकर वचन कठोर, विदुर आहत हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म के दीपक से, जैसे आह हत हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले - अब बहुत हुआ, मैं युद्ध से अलग हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस अधर्मी सभा से, मैं सदा विलग हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण के जाते ही, विदुर राजभवन आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धृतराष्ट्र के कक्ष में, व्यथा लेकर आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले - हे महाराज, अब मुझे मुक्त करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस महामंत्री पद से, मुझे विरक्त करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह रहा त्यागपत्र, मुकुट भी लो संभाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न दूंगा मैं, इस राज को मशाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म जब हार गया, तो पद का क्या काम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो वन ही भला, और राम ही राम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धृतराष्ट्र ने सुना, आँखें भर आईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधी आँखों में भी, ममता उमड़ आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असहमत था विदुर से, सदा हर बात में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रेम तो बसा था, भाई के जज़्बात में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले - विदुर सुनो, एक बात मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महामंत्री से त्याग, मंजूर है तेरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध से विलग होना, मंजूर है तेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या भाई से भाई, विलग होगा मेरा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मुकुट मत रखो, मेरे इस कक्ष में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे पहनकर ही जाओ, भाई के पक्ष में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद तो तुमने छोड़ा, रिश्ता तो नहीं छोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई का बंधन तो, कभी नहीं तोड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भाई का प्रेम था, सबसे ऊँचा मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पद छोटा था, रिश्ता था महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी प्रेम ने तो, इतिहास रचाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाभारत के बाद भी, साथ निभाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कुरुक्षेत्र में, सब शव पड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भतीजों की लाशों पर, कौरव अड़े थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब धृतराष्ट्र के पास, विदुर ही बैठे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू बनकर उनके, दुख को समेटे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में जब, राजा वन को गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधा धृतराष्ट्र जब, सब कुछ खो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी विदुर ने, साथ नहीं छोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई के संग ही, वन का रुख मोड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद तो छूट जाता है, मुकुट गिर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते ही तो हैं जो, अंत तक निभाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाभारत यही तो, हमें सिखाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई का मुकुट, भाई ही पहनाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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