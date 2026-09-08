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गौरी और झुमकी

Jagdish chandra

Jagdish chandra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सजी-धजी थीं दो बकरियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक थी गौरी, दूजी झुमकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गले में फूलों की माला थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर चमक रही थी बिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर की घंटियाँ बजती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप की खुशबू आती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों एक-दूजे को देख रही थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में हलचल छाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी बोली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“झुमकी री! मुझे सजा रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों की माला पहना रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर टीका लगा रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ तो बात छिपा रहे हैं!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुमकी बोली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“गौरी बहना! तू डरती क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में आँसू भरती क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर है, पूजा-पाठ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मन में आशंका धरती क्यों है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी बोली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सुबह तलक तो घास चर रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बच्चों संग हँस रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ये माला, ये टीका क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मेरी धड़कन बढ़ रही है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुमकी ने धीरे से पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“गौरी! तुझे कुछ आभास हुआ क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी ने काँपती आवाज़ में कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“उधर देख... कुछ लोग खड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों पर गंभीरता धरे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पूजा की थाली लाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हाथ में कुछ पकड़े खड़ा है...”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घंटियाँ थोड़ी तेज़ बजती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोल की थाप सुनाई देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी झुमकी से सटकर कहती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“देख री! कोई तलवार लिए आता है...”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुमकी सहमकर पीछे हटती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तलवार...? मगर क्यों बहना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने किया है आखिर क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी बोली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हमने तो किसी का कुछ नहीं छीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी को दुख दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घास खाई, दूध दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ये कैसा न्याय किया?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी एक इंसान आगे आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में चमकती तलवार लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा इंसान पूजा का भाव लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ से जल का छिड़काव किए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी उसे देखकर पूछती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुमकी रे। “इनके भी घर में बच्चे होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हें दर्द तो समझ आता होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इनके बच्चे भी तलवार से कटते होंगे”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुमकी बोली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जिस भगवान को ये पूज रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वो खून से खुश होंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके नाम पर दीप जला रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वो किसी की साँस छीनेंगे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी की आँखों में आँसू थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आवाज़ में विश्वास था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“फूल चढ़ाओ, दीप जलाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में सच्ची श्रद्धा लाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जिस जीवन को ईश्वर ने भेजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस जीवन को मत मिटाओ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान जो थे खड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद सुन नहीं पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी और झुमकी की बातों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर की घंटियाँ बजती रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हो रहा था साथ में मंत्रों का उच्चारण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी ने झुमकी को देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में आँसू भर आए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“झुमकी री! लगता है बहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे दिन अब कम रह गए...”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुमकी बोली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“चुप मत हो गौरी, हिम्मत रख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कोई हमें बचा ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद किसी इंसान के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोया इंसान जाग जाए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी एक आदमी आगे बढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में तलवार उठाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी ने आँखें बंद कर लीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुमकी ने गर्दन झुका ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर गौरी ने आँखें खोलीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से इंसान को देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आखिरी बार पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भैया! एक बात बताना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे घर में माँ होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे बच्चे भी होंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर उनके गले में माला डालकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तलवार लेकर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या तुम चुप रहोगे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी ठिठक गया...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में तलवार थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन हाथ काँपने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली बार लगा कि इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनता भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में घंटियाँ बजती रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके भीतर कुछ टूटने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी फिर बोली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हम माँ हैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बच्चे हैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर भी साँसें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे तुम्हारे भीतर।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल सन्नाटा रहा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वह आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवार नीचे रख देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा की थाली वहीं रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी की ओर देखता है और कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आज समझ आया...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान को चढ़ावा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर की दया चाहिए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुमकी की आँखों में चमक आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी के चेहरे पर मुस्कान आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी भीड़-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन, स्तब्ध।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर दोनों बकरियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर के आँगन से बाहर निकल गईं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों की माला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा की थाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक सवाल—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
**“अगर जीवन ईश्वर ने दिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे लेने का अधिकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को किसने दिया?”**
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर की घंटियाँ बजती रहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक अपनी लौ जलाता रहा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में भगवान की पूजा से ज्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत की पूजा हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-जगदीश चन्द्र कापड़ी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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