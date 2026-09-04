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'शांति सेना के संस्मरण'

jagdish bhandari

jagdish bhandari

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                            'मेरा दोस्त, चपाती देगा',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही आवाज गूंजती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कांगो देश के दुर्गम गांवों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात बड़ी दयनीय थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भाषा से अनभिज्ञ थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कुछ शब्द रटे थे वो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मोनिके-मोनिके' कहकर हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखते ही चिल्लाते थे वो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कभी भी दिखते हमें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खाने की मांग करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाड़ियों के पीछे दौड़-दौड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई मील चले आते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नहीं कुछ जिद थी उनकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी मिल जाए तो खुश थे वो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनभर कैंप के इर्द-गिर्द हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यूं ही घूमते रहते थे वो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की थी भीड़ वहां पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे ही नजर आते थे वहां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक परिवार में आठ-दस बच्चे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके लिए सामान्य बात थी वहां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भाषा से अनभिज्ञ थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कुछ शब्द रटे थे वो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कैसा है दोस्त' वो बोलते थे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'बढ़िया हैं,' हम भी कह देते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खनिज संपदा का भंडार वहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम भी था सदाबहार वहां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं होता था पतझड़ वहां पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा रहती थी हरियाली वहां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'शांति सेना' का हिस्सा बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहां की सरजमीं पर आए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल रहे यू.एन. मिशन हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही दुआ हम करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश भंडारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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