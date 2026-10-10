मुझको सब अपना - अपना लगता है

झूठ बोलते हैं ऐसे कि , सच्चा लगता है ।

खेल तुम्हारा समझ रही हूं, खेल तुम्हारा कच्चा लगता है ।

महीनो बाद हंसी हूं, तो लगता है ,

हंसकर अच्छा लगता है ।

कोई साथ चला हो तो , सफर अच्छा लगता है ,

अकेले का सफर , बस रस्ता लगता है ।

दुश्मन का भी हो तो , प्यार करूं मैं ,

मुझको बच्चा बस बच्चा लगता है ।

शूल - सुमन जो भी मिले हैं ,

मुझको सब , अपना रस्ता लगता है ।

उसकी पूजा करके , मांगू कुछ तो ,

मुझको ये सौदा , सस्ता लगता है ।

खुशियां- दुख , वो जो भी देते हैं ,

मुझको सब अपना - अपना लगता है ।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले