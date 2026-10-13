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गए सुरधाम रावण कुम्भकरण

Indira Kumari

Indira Kumari

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                            आज विजय दिवस है पुण्य कर्म का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर्म पर विजय धर्म का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप में है नीहित पराजय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुण्य को आज मिली थी विजय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण मेघनाद कुम्भकरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किये शास्त्र का गहन अध्ययन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पांडित्य गुण था उनमें परिपूर्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी रहे वे अपूर्ण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण अपने शास्त्र ज्ञान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव ताण्डव स्तोत्र गान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया भगवान शिव को प्रफुल्लित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिलोक विजयी पद से हुआ सम्मानित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघनाद का गर्जन तर्जन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्माण्ड में लाया कम्पन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत न सका उससे कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्द्रजीत था वह इन्द्रविजयी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुम्भकरण का देख पराक्रम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवलोक में मचा हड़कम्प
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरण लिया सब मां सरस्वती का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला वरदान उसे निद्रादेवी का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपार शक्ति ले कुम्भकरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोता रहा हर पल हर क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर भी नींद उसकी खुलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो भयभीत धरती थर थर कांपती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शूरवीर थे तीनों त्रिलोकविजयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्प शक्ति उनमें भर आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्त्र शस्त्र संग ले कुठार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम लखन पर किया प्रहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम लखन मनुष्य शरीर ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य कर्म का धनुष तीर ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आए समक्ष उनके निर्भीक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब चला बाण जो था न्याय प्रतीक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदभुत शस्त्र बल दिखाया रावण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग आया भ्राता कुम्भकरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर विफल हुआ उसका शस्त्र बल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि नहीं था पास उसके सत्यकर्म बल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्र सामर्थ भी तभी चमकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य कर्म संग उसके होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ सत्य से रावण पराजित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समक्ष राम के गिरा मूर्छित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गए सुरधाम रावण कुम्भकरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम न आया शास्त्र अध्ययन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजयश्री वर सिर्फ सत्य को मिलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान श्री राम हुए विजेता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान श्री राम हुए विजेता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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36 मिनट पहले

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