जलमग्न बिहार

यह कहर कैसा बादलों का

आ गई आपदा प्रकृति में

टूट गया तटबन्ध बाँध का

हलचल मची शहर बस्ती में ।

ले तरंगवेग संग जलमृदा

आया सरिता में उफान

हो भयानक जलमग्न किया

गंगा,कोसी,कमला-बलान ।

हुआ जलप्लावित नगर नगर

नींद उड़ी सब जाग रहे

त्राहि त्राहि मची जन जीवन में

घरवार छोड़ सब भाग रहे ।

मिले न भोजन वस्त्र आवास

संग मिले न कोई सन्तोष आस

यह घनघोर विपत्ति कुदरत कहर

है दुःख विपदा जन-जीवन पर।



अब छोड़ व्याख्यान विपत्ति का

हो सचेत हम लें संज्ञान

तन धन समर्थन कर उनपर

बचाएँ उनका जीवन प्राण

बचाएं उनका जीवन प्राण।

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1 hour ago