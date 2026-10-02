एक कदम स्वच्छता की ओर

कदम कदम को जोर अगर हम
शपथ लें आज सवेरे
मिलजुलकर हम स्वच्छ करेंगे
होंगे स्वस्थ सवेरे।
प्रकृति बनी है पेड़ पौध से
कोई न इसको छेड़े
सुरक्षित होगा पर्यावरण हमारा
अगर हो हरे घनेरे ।
मूल्यवान है जीवन मेरा
इसपर न पानी फेरें
स्वच्छ करें हम बाग बगीचा
नदिया नाल के तीरे ।
गंदगी को हम दूर भगाएँ
लगाएँ झाड़ू फेरे
स्वच्छ कर्म में शर्म नहीं है
अगर समझे' कर्म हैं मेरे ।
असल गंदगी भेदभाव है
परें न इसके फेरे
जात पात के नीच सोच को
कर दें दर किनारे ।
तन से कोई जात न पाता
है यह मन के फेरे
स्वच्छ कर्म कर स्वच्छ बनें हम
स्वच्छ जात हों मेरे।
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X