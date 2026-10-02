एक कदम स्वच्छता की ओर

कदम कदम को जोर अगर हम

शपथ लें आज सवेरे

मिलजुलकर हम स्वच्छ करेंगे

होंगे स्वस्थ सवेरे।



प्रकृति बनी है पेड़ पौध से

कोई न इसको छेड़े

सुरक्षित होगा पर्यावरण हमारा

अगर हो हरे घनेरे ।



मूल्यवान है जीवन मेरा

इसपर न पानी फेरें

स्वच्छ करें हम बाग बगीचा

नदिया नाल के तीरे ।



गंदगी को हम दूर भगाएँ

लगाएँ झाड़ू फेरे

स्वच्छ कर्म में शर्म नहीं है

अगर समझे' कर्म हैं मेरे ।



असल गंदगी भेदभाव है

परें न इसके फेरे

जात पात के नीच सोच को

कर दें दर किनारे ।



तन से कोई जात न पाता

है यह मन के फेरे

स्वच्छ कर्म कर स्वच्छ बनें हम

स्वच्छ जात हों मेरे।







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एक घंटा पहले