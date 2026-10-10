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मैं हार चुका हूँ

Indarjeet Bairwa

Indarjeet Bairwa

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                            मैं हार चुका हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को झुका चुका हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या था या और क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो चुका हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी से नजरें मिला पाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही किसी को दिल की बात बता पाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी कोई पूछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे परिणाम के बारे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ नजरें झुका लेता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हार चुका हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप से कई सवाल कर चुका हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितनी गलतियां कर चुका हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं ही चुप न रहता हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं थक चुका हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हार चुका हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो खुद से नजरें मिलाने में भी झिझकता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दिन भर झूठी मुस्कान लिए फिरता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों में झूठी उम्मीदें जगाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका दिल दुखाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या था और क्या हो चुका हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मैं हार चुका हूँ।"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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