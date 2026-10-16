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पल भर में ठीक कर देते काम कोई भी अटका

ij singh

ij singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            गजब के हैड मिस्त्री हैं हमारे भाई साहब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम में कोई दिक्कत आए तो नाम लो भाई साहब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी हो समस्या झट से हल बताते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटके हुए काम को मिनटों में निपटाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े पहनते रंग बिरंगे स्टाईल में लाजवाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिप टाप रहते हमेशा जैसे कोई नवाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़ों पर इस्त्री ऐसी जैसे नए दुकान से आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पोर्ट्स शूज चमचमाते देख कर सब शरमा जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्दी से इन्हें कोई खास मोह माया नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस डांगरी चाहिए नई नवेली और फिटिंग हो सही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूंछें हैं इनकी दमदार अनिल कपूर जैसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखते ही लगे आ गए कोई फिल्मी शहंशाह वैसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूर पर जाना हो तो अफसर इन्हीं को करे याद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई साहब चलोगे न सब करे फरियाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालो पर हाथ फेर सिर को देते एक झटका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर में ठीक कर देते काम कोई भी अटका
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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