पल भर में ठीक कर देते काम कोई भी अटका

गजब के हैड मिस्त्री हैं हमारे भाई साहब

काम में कोई दिक्कत आए तो नाम लो भाई साहब



कोई भी हो समस्या झट से हल बताते

अटके हुए काम को मिनटों में निपटाते



कपड़े पहनते रंग बिरंगे स्टाईल में लाजवाब

टिप टाप रहते हमेशा जैसे कोई नवाब



कपड़ों पर इस्त्री ऐसी जैसे नए दुकान से आए

स्पोर्ट्स शूज चमचमाते देख कर सब शरमा जाए



वर्दी से इन्हें कोई खास मोह माया नहीं

बस डांगरी चाहिए नई नवेली और फिटिंग हो सही



मूंछें हैं इनकी दमदार अनिल कपूर जैसी

देखते ही लगे आ गए कोई फिल्मी शहंशाह वैसी



टूर पर जाना हो तो अफसर इन्हीं को करे याद

भाई साहब चलोगे न सब करे फरियाद



बालो पर हाथ फेर सिर को देते एक झटका

पल भर में ठीक कर देते काम कोई भी अटका

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एक घंटा पहले