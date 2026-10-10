ये अमर उजाला हैं

ये अमर उजाला हैं।

जो प्रेम से बुलाता हैं।

और पुरा सम्मान देता है ।

काव्य के लिए प्रेरित करता हैं।

हर कवि को स्वतंत्र अस्तित्व देता है।

कवि को अधिकृत प्रोफाइल देता हैं।।



ये अमर उजाला हैं।

जो प्रोत्साहित करता हैं।

कवि के काव्य को आगे बढ़ाता है।

कविताओं को संसार में फैलाता हैं।

हर कवि को स्वतंत्र अस्तित्व देता है।

कवि को अधिकृत प्रोफाइल देता है।।



ये अमर उजाला हैं।

कवियों का हौसला बढ़ाता है।

कवियों को उड़ने के लिए पंख देता हैं।

कवियों का नाम निरंतर रोशन करता हैं।

हर कवि को स्वतंत्र अस्तित्व देता है।

कवि को अधिकृत प्रोफाइल देता है।।



ये अमर उजाला हैं।

कवियों को नई पहचान देता है।

कवियों का आत्मविश्वास बढ़ाता हैं।

हर कवि को जिने का मकसद देता है।

हर कवि को स्वतंत्र अस्तित्व देता है।

कवि को अधिकृत प्रोफाइल देता है।।



ये अमर उजाला हैं।

ये कवियों को अवसर देता है।

ये साहित्यिक सोच को आगे बढ़ाता हैं।

ये साहित्य के विकास में योगदान देता हैं।

हर कवि को स्वतंत्र अस्तित्व देता है।

कवि को अधिकृत प्रोफाइल देता है।।



-ओ सी पटले

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एक घंटा पहले