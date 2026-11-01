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राष्ट्र जागृति का एक स्वर्णिम अवसर...!

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                            प्रधानमंत्री मोदीजी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारतवर्ष का प्रभाव बढ़ाया है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका विकास सबका साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत को एक नया नारा दिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धार्मिक भेदभाव की नीति को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्भयतापूर्वक अंकुश लगाया हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने शानदार शासनकाल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की संस्कृति का मान बढ़ाया हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुसंख्यक हिन्दू हैं देश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें तुष्टिकरण के खिलाफ जगाया है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोदी जी के सम्मान को ठेंच पहुंचाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछकर उनकी शैक्षणिक योग्यता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना बौद्धिक दिवालियापन दिखाया है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीतिक स्वार्थ के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थी हिन्दुओं ने राष्ट्रधर्म को भूलाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने गौरव बढ़ाया उन्हीं के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपकार का बदला, अपकार से चुकाया है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत ने भारत की बागडोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोदीजी को सौंपकर प्रधानमंत्री बनाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माता की आत्मा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र को जागने का एक अवसर दिलाया है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र जीवन में अनेक वर्षों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतराल के बाद ही आते है ऐसे सुअवसर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दुओं!अविवेक के कारण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो न देना यह ऐतिहासिक दुर्लभ अवसर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ओ सी पटले
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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