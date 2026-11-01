राष्ट्र जागृति का एक स्वर्णिम अवसर...!

प्रधानमंत्री मोदीजी ने

भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में,

भारतवर्ष का प्रभाव बढ़ाया है।।



सबका विकास सबका साथ

भारत को एक नया नारा दिया है।

धार्मिक भेदभाव की नीति को,

निर्भयतापूर्वक अंकुश लगाया हैं।।



अपने शानदार शासनकाल में

भारत की संस्कृति का मान बढ़ाया हैं।

बहुसंख्यक हिन्दू हैं देश में,

उन्हें तुष्टिकरण के खिलाफ जगाया है।।



राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने

मोदी जी के सम्मान को ठेंच पहुंचाया है।

पूछकर उनकी शैक्षणिक योग्यता,

अपना बौद्धिक दिवालियापन दिखाया है।।



राजनीतिक स्वार्थ के लिए

स्वार्थी हिन्दुओं ने राष्ट्रधर्म को भूलाया है।

जिसने गौरव बढ़ाया उन्हीं के,

उपकार का बदला, अपकार से चुकाया है।।



भारत ने भारत की बागडोर

मोदीजी को सौंपकर प्रधानमंत्री बनाया है।

भारत माता की आत्मा ने,

राष्ट्र को जागने का एक अवसर दिलाया है।।



राष्ट्र जीवन में अनेक वर्षों के

अंतराल के बाद ही आते है ऐसे सुअवसर।

हिन्दुओं!अविवेक के कारण,

खो न देना यह ऐतिहासिक दुर्लभ अवसर।।



-ओ सी पटले

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एक घंटा पहले