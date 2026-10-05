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पोवारी भाषा की अमर कहानी

Historian 0.C.

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                            पोवारी या पोवारों की वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा आमरी प्राचीन पुरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा बहतो निर्झर को पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृत भाषा लक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्भुत भयी से पोवारी वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालवा राजस्थान की भूमि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहां पहले पोवारी भाषा गूंजी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा बहतो निर्झर को पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालवा की किसानी मा गू़ंजी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालवा की रणभूमि मा गूंजी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा बहतो निर्झर को पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारों की मधुर मीठी वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज की संगाती छाया वानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालवा राजस्थान की वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वोला भायेव वैनगंगा को पानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालवा लक आयी पोवारों की वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज को साथ आयी पोवारी वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी से रमणीय सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैनगंगा अंचल मा गूंज रही से वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेती किसानी मा गूंज रही से वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालाघाट बरघाट मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंज रही से पोवारों की मीठी वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदर्भ की झाड़ी पट्टी मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंज रही से पोवारो की मीठी वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवयुग मा नवों प्रयासों लक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्नत होय रही से पोवारो की वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नायिका या पोवारी संस्कृति की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवनदायिनी पोवारी संस्कृति की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी दून प्राचीन आमरी वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी की उपभाषा आमरी वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंज रही से सदियों पासून
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजरामर से पोवारों की वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी येकी रमणीय सुंदर सुहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसो मधुबन मा निर्झर को बहतो पानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
--ओ सी पटले
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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