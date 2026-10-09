माटी सीन जुड़कर उड़ों

पंछी वानी उड़ो ।

आज़ादी लक उड़ो।

मातृभाषा को सौंदर्य बढ़ावन,

माटी सीन जुड़कर उड़ों।।



हर प्रयास करों।

स्वतंत्र चिंतन लक करों।

मातृभाषा को सौंदर्य बढ़ावन,

माटी सीन जुड़कर प्रयास करों।।



सोच बदलो।

दिशा आपली बदलो।

मातृभाषा को सौंदर्य बढ़ावन,

माटी सीन जुड़कर प्रयास करों।।



मूल्य समझों।

मातृभाषा का लाभ समझों।

मातृभाषा को सौंदर्य बढ़ावन।

माटी सीन जुड़कर प्रयास करों।।



लेखन करों।

साहित्य सृजन करों।

मातृभाषा को सौंदर्य बढ़ावन,

माटी सीन जुड़कर प्रयास करों।।



सौंदर्य को अर्थ समझों।

सौंदर्य का लाभ समझों।

मातृभाषा को सौंदर्य बढ़ावन,

माटी सीन जुड़कर प्रयास करों।।



भाषा उन्नत करन बढ़ो।

प्रतिष्ठित करन आगे बढ़ो।

मातृभाषा को सौंदर्य बढ़ावन,

माटी सीन जुड़कर प्रयास करों।।



-ओ सी पटले

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले