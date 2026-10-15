पोवारी व भोयरी
दूही को स्वतंत्र अस्तित्व से।
दूही भाषाओं ला एक सांगके,
गूगल ला गुमराह ना करों।।
पोवारी व भोयरी
दूही को ठाट-बाट अलग से।
दूही भाषाओं ला एक सांगके,
संसार ला गुमराह ना करों।।
पोवारी व भोयरी
दूही को शब्दकोश अलग से।
दूही भाषाओं ला एक सांगके,
सामाजिक माध्यमों ला गुमराह ना करों।।
पोवारी व भोयरी
दूही मा विषमता बहुत से।
दूही भाषाओं ला एक सांगके,
दूही को अस्तित्व पर अन्याय ना करों।।
पोवारी व भोयरी
दूही को इतिहास अलग से।
दूही भाषाओं ला एक सांगके,
दूही को इतिहास सीन छेड़छाड़ ना करों।।
पोवारी व भोयरी
दूही को भूगोल अलग से।
दूही भाषाओं ला एक सांगके,
दूही को भूगोल सीन छेड़छाड़ ना करों।।
पोवारी व भोयरी
दूही ला विकास को अधिकार से।
दूही भाषाओं ला एक सांगके,
दूही को अधिकार सीन छेड़छाड़ ना करों।।
-ओ सी पटले
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