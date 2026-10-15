गूगल ला गुमराह ना करों

पोवारी व भोयरी

दूही को स्वतंत्र अस्तित्व से।

दूही भाषाओं ला एक सांगके,

गूगल ला गुमराह ना करों।।



पोवारी व भोयरी

दूही को ठाट-बाट अलग से।

दूही भाषाओं ला एक सांगके,

संसार ला गुमराह ना करों।।



पोवारी व भोयरी

दूही को शब्दकोश अलग से।

दूही भाषाओं ला एक सांगके,

सामाजिक माध्यमों ला गुमराह ना करों।।



पोवारी व भोयरी

दूही मा विषमता बहुत से।

दूही भाषाओं ला एक सांगके,

दूही को अस्तित्व पर अन्याय ना करों।।



पोवारी व भोयरी

दूही को इतिहास अलग से।

दूही भाषाओं ला एक सांगके,

दूही को इतिहास सीन छेड़छाड़ ना करों।।



पोवारी व भोयरी

दूही को भूगोल अलग से।

दूही भाषाओं ला एक सांगके,

दूही को भूगोल सीन छेड़छाड़ ना करों।।



पोवारी व भोयरी

दूही ला विकास को अधिकार से।

दूही भाषाओं ला एक सांगके,

दूही को अधिकार सीन छेड़छाड़ ना करों।।



-ओ सी पटले

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32 minutes ago