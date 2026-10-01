बिहया का पोवारी गीत मंगलमय व गुणवत्तापूर्ण

रामलला को नाव

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।

जनकदुलारी को नाव,

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।।



सनातन हिन्दू संस्कृति

छिपि से बिहया को हर गीत मा ।

वर-वधू को आदर्श,

छिपि से बिहया को हर गीत मा।।



राजा रनिवास को उल्लेख

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।

महाल माड़ी को उल्लेख,

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।।



अमराई को उल्लेख

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।

सोनो चांदी को उल्लेख,

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।।



मान मर्यादा को भाव

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।

आदर सत्कार को भाव,

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।।

बिहया का पोवारी गीत मंगलमय व गुणवत्तापूर्ण

रिश्तों नातों को मधुर भाव,

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।

मंगलमय आल्हादकारी भाव,

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।।



सनातन संस्कृति को संस्कार

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।

संस्कृति की श्रेष्ठता को प्रमाण,

गूंथेव से बिहया को हर गीत मा।।



-ओ सी पटले

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एक घंटा पहले