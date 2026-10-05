दुआ है हमारी

ना बाते तुम्हारी ना तुमसे मुलाकात हमारी,

बस तू जहा भी जाए महफूश रहे ,

यही रब से दुआ है हमारी

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45 minutes ago