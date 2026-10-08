आत्मसम्मान और अस्तित्व

आत्मसम्मान और अस्तित्व दाव पर है.

उनका वार हमारे घाव पर है.

लब्ज़ लहज़ा और किरदार बदलना पड़ा.

ये महफिले माहौल तनाव पर है..

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29 मिनट पहले