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तुम्हारे बाद जो बचा

Hemsingh Rawat

Hemsingh Rawat

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                            जो लम्हे थे तेरे आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसला लेने के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें भी अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अपनी कमजोरियाँ महसूस होने लगी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले तेरे सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने सारे डर रख दिया करता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई मुसाफ़िर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र की थकान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पेड़ की छाँव में रख देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वही छाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे धूप का पता पूछती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रुख़सत न रह सकता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी पनाहों से—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मेरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी पनाह कोई जगह नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरा आख़िरी यक़ीन थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे वक़्त के साथ बदलती चली गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी ख़ामोशी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम्हारे बदलने की आवाज़ भी न हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं देर तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी पुराने तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई आँखों में तलाशता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे जाने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पता चला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि विरह कोई दूरी नहीं होता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो वह जगह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ इंसान हर रोज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के पास जाने की कोशिश करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर रोज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और दूर हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब रातें मुझ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले जैसी नहीं उतरतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले रात आती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो तुम्हारी याद लाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम्हारी याद आती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रात हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद खिड़की पर ठहरता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं उससे नज़रें चुरा लेता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं वह पूछ न बैठे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जिस चेहरे को तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद कहा करती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस चेहरे पर अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी रात क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें मालूम भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी चीज़ें अनाथ हो गईं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रास्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर तुम्हारे साथ चला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मौसम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें तुम्हारा हाथ थामा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे सुनकर तुम्हारी आँखें हँसती थीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अब भी वहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उनमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नहीं हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ख़ुद में नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे जाने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कोई एक हिस्सा नहीं टूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि मेरे भीतर का वह आदमी चला गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम पर विश्वास करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोई पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कैसे हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं मुस्कुरा देता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताए नहीं जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ जिए जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुम्हें भूलने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कोशिश की है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर यादों का भी अपना स्वभाव होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना उन्हें दरवाज़े से निकालो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतनी ही चुपचाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की से लौट आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी सोचता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश तुमने मुझे छोड़ा ही न होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश मैं तुम्हारी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे अजनबी न हुआ होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश वक़्त ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बीच इतना कुछ न बदला होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर “काश” भी कितना निर्दयी शब्द है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें इंसान रह तो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर लौट नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अगर तुम लौट भी आओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद मैं पहले जैसा न रहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी प्रतीक्षा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे मेरा बहुत कुछ ले लिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर एक दरवाज़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तक बंद नहीं हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मोहब्बत की यही सबसे बड़ी त्रासदी है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हम खो देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में एक जगह बची रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम लौटो या न लौटो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अब तुम्हें पुकारूँगा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कभी किसी ख़ामोश रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम्हें अचानक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना वजह उदासी घेर ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समझ लेना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बहुत दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी याद में जाग रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने तुम्हें खोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें छोड़ना नहीं सीखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी रूह ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी रुख़सती तो देख ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तुम्हारे बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना अब तक नहीं सीखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे लौटकर आना नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लौटने की उम्मीद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी उम्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़ा खुला रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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