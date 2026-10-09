आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Itni manhgai me
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

‘हर्षित’ रहो सदा यदि जीवन बने प्रेममय

Harshit Muni

Harshit Muni

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            इतनी महंगाई में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी महंगाई में भी कैसे रहें प्रसन्नमय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनिए महापुरुषों की प्रेरणा ये अमृतमय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महंगाई, परेशानियाँ तो है धूप - छाँव की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों करते हो दिल छोटा,बच्चों की तरह?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल छोटा कर दोगे तो तकलीफें बढ़ेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल, हर स्थल चिंता सताने लगेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब देखोगे अपने से निम्न स्तरों वालों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय भर आयेगा जब देखोगे अभावों में जीने वालों को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला है समय तो क्यों न बनालो जीवन धर्ममय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी महंगाई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल इतना बड़ा बना लो, हर किसी के साथ हो प्रेम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुश्मन भी बन जाये दोस्त, इतना विशाल कर दो प्रेम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात करे कोई तुम से, दुःख उसका हल्का हो जाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न आओ अपना ऐसा जीवन बनायें.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल खिलता है वह नहीं देखता, वो क्यों बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महक बिखेरता है वो, चाहे क्यों न हो छोटा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी बातों से निराशा नहीं,आशा झलके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद और प्रेम भरी बातों से मुरझाये फूल भी महके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘हर्षित’ रहो सदा यदि जीवन बने प्रेममय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree