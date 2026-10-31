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वो भी कक्षा साथ पढ़ी थी

Harisingh Goliya

Harisingh Goliya

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वो भी कक्षा साथ पढ़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वरचित पंक्तियां-हरिसिंहगोलिया हर्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब कक्षा सात में पढ़ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी कक्षा साथ पढ़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने बैठकर हमें देखती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी उसको देखा करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी देखती नज़र चुराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की मन में रह जाती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग प्रेम की लगा शायद वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमरे तन में बह जाती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब कक्षा सात पढ़ा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी कक्षा साथ पढ़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कुछ सुंदर चित्र बनाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रेक टाईम बस्ते में घुसती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन चित्रों को चूम चूम कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर गुलाबी कर लेती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हम आते अपने घर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्रों को हम गीला पाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद मंद मुस्काती रहती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़िर वो हमको तड़पाती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस बस्ते में बस्ती निगाहें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही निगाहें रो देती थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब कक्षा सात पढ़ा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी कक्षा साथ पढ़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब रोता वो रोती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब हंसता वो हंसती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके दिल में गीत कलम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने कुछ कुछ खत में लिखे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वह पढ़ती रो दे देती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्नों को भी भिगो भिगो कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त वही एक छवि कवि को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्र बनाते सहलाती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब कक्षा सात पढ़ा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी कक्षा साथ पढ़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब घर को आता अकेला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी घर को चल देती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनसान जगह पर प्रेम जताती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते चलते चमक चांदनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंपा सी मुस्काती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे ही हम घर दरवाज़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर जाते वो मुरझाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हम आते वो आती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंछी बन वो उड़ आती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब कक्षा सात पढ़ा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी कक्षा साथ पढ़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आठवीं कक्षा में जब आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने हमको सपने दिखाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी तुमको प्यार करूं हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी मुझको प्यार करो ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी जिंदगी भर साथ रहूंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको हरदम प्यार करूंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंगनबाड़ी या खेत सरसों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तेरे ही साथ चलूंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं खेत पर बीच रास्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तुम दोनों ब्याह करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी बात पर हम क्यों दोनों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दूजे से झगड़ पड़े थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब से बारह तक मिलना जुलना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद हमारा होई गया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब कक्षा सात पढ़ा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी कक्षा साथ पढ़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फर्स्ट डिवीजन पास हुए तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़िर से हमसे जुड़ वो गई थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने हम प्रेम उसी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बहुत ही करने लगे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना रात को नींद आती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना दिन में कुछ चैन मिला था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो वो सपने अपने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ आकर के हमको रुलाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कुछ हम भी रो देते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कुछ वो भी रो देती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी हमको लिखने लगी खत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी छुप छुप उनको पढ़ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे धीरे प्रेम को जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम हमारी प्रतीक्षा में था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जब उसकी याद सताती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी उसकी गली चल देते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी दरवाज़े अपने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठ हमारी बाट जोहती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दर्शन हो जाते प्रेम के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम भक्त उसके हो जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब कक्षा सात में पढ़ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी कक्षा साथ पढ़ी थी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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