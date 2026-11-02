आह लब पे उठी, स्मरण हो गया।

अक्स खाक हुए तो दहन हो गया,

धार सीने बही, दर्पण हो गया।

साँस सुर में बंधी, वंदन हो गया,

आह लब पे उठी, स्मरण हो गया।



— हरिओम सोनू

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53 मिनट पहले