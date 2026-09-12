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वह तो बस...चुग रहा है अपना वर्तमान।

Hari Mohan

Hari Mohan

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                            सुबह होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अलार्म नहीं बजता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्षी उड़ जाता है नीड़ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शहर की आंधी-दौड़ में नहीं शामिल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो बस...चुग रहा है अपना वर्तमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आसमान का रंग मटमैला होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह लौटता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चोंच में दबाए एक उम्मीद का दाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी भव्य वादे के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौंप देता है उसे अपनी अगली पीढ़ी को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रोज सिखाता है उन्हें उड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कोई परंपरा नहीं, जरूरत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक दिन जब वे उड़ जाते हैं अनंत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अकेला खड़ा रहकर अवसाद से नहीं घिरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पता है - मुक्त होना ही जीवन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने कभी नहीं बनाए बैंक अकाउंट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही अनाज के गोदामों पर ताले लटकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कल की चिंताओं के 'स्ट्रेस' से मुक्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख फैलाता है और कट जाता है समय के कैनवास पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मेरा क्या होगा?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कौन सहेगा मेरा बुढ़ापा?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन मध्यवर्गीय असुरक्षाओं के चक्रव्यूह से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बहुत दूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे वंश-विस्तार का कोई अहंकार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपेक्षाओं के इस बाज़ार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां हर रिश्ता एक सौदा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बिना किसी 'टर्म्स एण्ड कंडीशन्स' के जीता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे आधुनिक मानव!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी डिग्रियों और दर्शनशास्त्र से बड़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका यह सहज, अनलंकृत संतोष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-हरि मोहन जांगिड़
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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