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गिरमिटिया मजदूरों से आई है हिंदी

Hans Yadav

Hans Yadav

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                            गिरमिटिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजदूरों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आई हैं हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदेशों में आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाई है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्वाटेमाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरीनाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मारिशस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिजी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरमिटिया मजदूरों की ये है भतीजी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी को समझना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना ईजी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेजी शब्दों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पचाई है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना शब्द कोश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ाई है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंप्यूटर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आई है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुराष्ट्रीय कंपनियों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ने अपनाई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिल्मों में आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी छाई है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुनानक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शंकर देव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्तिबोध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाल कृष्ण राव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ने अपनाई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूपेन हजारिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के संगीत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाई है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमन्यु अनत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की 'लहरों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी '
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मॉरीशस की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शान बढ़ाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतंत्रता की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलख जगाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाहिका स्वतंत्रता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रग-रग मे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजभाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने अपनाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हिंदी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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