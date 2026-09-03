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कान्हा वु माखनचोर

Govardhan Bisen

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                            सृष्टिको पालनहारो, जगतको रखवारो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप धर कान्हाको वु, पृथ्वीपर आयी से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरो ब्रह्मांड जिनको, तोंडमा समाय गयो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहानसो टोपलीमा, विधाता समायी से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आय देवकीको लाल, अधर्मी कंसको काल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मथुरालं वृंदावन, नंद घर आयी से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास रचैय्या वू कान्हा, बंसी बजैय्या वु कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सप्पाई गोपीइनको, मनमा समायी से ॥१॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा नटखट खोर, दुध, दही, लोणी चोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्वाल-बाल सँग जाय, मटकी वु फोड़ं से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूतनाको प्राण लेसे, बैरींला चकमा देसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिट पिट असुरला, जमकर झोड़ं से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंसरीकी छेड़़ तान, टवकारं गोपी कान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेणुगीत गावं कान्हा, सुध-बुध मोड़ं से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तको वु त्राण हरं, पापीको वु नाश करं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण-कमल वोका, जग-फंदा तोड़ं से ॥२॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा वु माखनचोर, चरावं से गायी ढोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सँग वोको ग्वाल-बाल, मुरली बजावं से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालिन्दीको विषहारी, साड़ी चोरं से बिहारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालिया को डोस्कीपर, नाच वु देखावं से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्द्रको घमंड तोड़ं, प्रेमको नातो वु जोड़ं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाेटपर गोवर्धन, देखके उठावं से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'गोकुल' भगत तोरो, सँभाल जीवन मोरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट हरन कान्हा, सबला वु पावं से ॥३॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-गोवर्धन बिसेन ‘'गोकुल'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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