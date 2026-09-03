कान्हा वु माखनचोर

सृष्टिको पालनहारो, जगतको रखवारो,

रूप धर कान्हाको वु, पृथ्वीपर आयी से ।

पुरो ब्रह्मांड जिनको, तोंडमा समाय गयो,

नहानसो टोपलीमा, विधाता समायी से ।

आय देवकीको लाल, अधर्मी कंसको काल,

मथुरालं वृंदावन, नंद घर आयी से ।

रास रचैय्या वू कान्हा, बंसी बजैय्या वु कान्हा,

सप्पाई गोपीइनको, मनमा समायी से ॥१॥



कान्हा नटखट खोर, दुध, दही, लोणी चोर,

ग्वाल-बाल सँग जाय, मटकी वु फोड़ं से ।

पूतनाको प्राण लेसे, बैरींला चकमा देसे,

पिट पिट असुरला, जमकर झोड़ं से ।

बंसरीकी छेड़़ तान, टवकारं गोपी कान,

वेणुगीत गावं कान्हा, सुध-बुध मोड़ं से ।

भक्तको वु त्राण हरं, पापीको वु नाश करं,

चरण-कमल वोका, जग-फंदा तोड़ं से ॥२॥



कान्हा वु माखनचोर, चरावं से गायी ढोर,

सँग वोको ग्वाल-बाल, मुरली बजावं से ।

कालिन्दीको विषहारी, साड़ी चोरं से बिहारी,

कालिया को डोस्कीपर, नाच वु देखावं से ।

इन्द्रको घमंड तोड़ं, प्रेमको नातो वु जोड़ं,

बाेटपर गोवर्धन, देखके उठावं से ।

'गोकुल' भगत तोरो, सँभाल जीवन मोरो,

संकट हरन कान्हा, सबला वु पावं से ॥३॥

-गोवर्धन बिसेन ‘'गोकुल'



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35 मिनट पहले