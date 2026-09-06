धरा की व्यथा

लेखनी से लिखू, भारती की कथा |

काव्यमें भी लिखू, मै धरा की व्यथा ||

रो रही भारती, हो रही है दुखी |

देख माँ को दुखी, आप कैसे सुखी ||



खो रहे अस्मिता, वृक्ष काटे सभी |

प्राण रक्षा नहीं, आप पाते कभी ||

आपगा सूखती, पाँव जल भी जले |

छोड़कर संविदा, अब कहें किस भले ||



सून-सी रात है, चाँदनी लाजती |

बोलती अब न ये, वायुरी कांपती ||

क्यू समझते नही, भूमि के पीर को |

मूर्ख मानव यहाँ, खोजता नीर को ||



बोलते वृक्ष अब, मौनता त्यागते |

फूल काँटे सहे, गंध भी जागते ||

पुष्प हों या मनुज, भाव प्यारे लिए |

प्रेम ही सत्य है, द्वेष को मत पिए ||



छोड़ दो स्वार्थ को, जोड़ लो प्राण को |

सींच दो प्रेम से, प्यासती जान को ||

अस्मिता अब जगे, आत्म के बोध से |

मातृभू के तभी, बच सके क्रोध से ||

-गोवर्धन बिसेन "गोकुल"



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36 मिनट पहले