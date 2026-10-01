जीतिया पवनी बड भारी , करती हैं सब महतारी

जीतिया पवनी बड भारी , करती हैं सब महतारी ।

धिया-पूता के ठोकि सुतावै ; अपने खाये भरि थारी ।।

मिथिला के पर्व-त्यौहारों में , जीतिया पवनी है बड़ी खास ।

सब पवनी से उलट यह ; माछ-मरूआ खाय करे उपास ।।

ओठगन करती महिलाएं , झिमनी पात पर तेल-खड़ी चढ़ाए।

नहाय-खाय यमराज को मनाती ; संतान की दे उमर बढ़ाए।।

दही-चूड़ा-अमोट-केला-खीरा से , तीसरे दिन सब करतीं पारण।

'गिरिजा' कहै सुनहु सब संतति ; मातु-पिता के सब बनियौ चारण।।

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1 hour ago