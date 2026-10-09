धन हुआ तो धनी हुए......

धन हुआ तो धनी हुए, धन पाकर हो गये धन्नासेठ।

धन का भार बढ़ गया तो; चलने लगे हैं होकर ऐंठ।।

धन के बल पर होती भक्ति, धन से ही मिलती है शक्ति।

धन से होती ऐसी युक्ति; धनवान करता भगवान से पैठ।।

धन हुआ तो धनी हुए ...

धन से होता है गान-बजान, धन से मिलता मान-सम्मान।

धन हथिया कर छोटन भी; हो जाता है घर में सबसे जेठ।।

धन हुआ तो धनी हुए......

धन का चलता है बड़ा जोर, वैरागी को भी बना देता है चोर।

"गिरिजा" कहै सुनिए सब कोई; धन रखकर भी रहिए ठेठ।।

धन हुआ तो धनी हुए......

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago