आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Hey Stree aap sadharan nhi ho...
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तुम पूर्णत्व हो सृष्टि का, हे नव-शक्ति विधात्री।

Gaurav Kumar

Gaurav Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हे स्त्री! आप साधारण नहीं हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ भवानी सी भुजाएँ तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वात्सल्यता श्री राधा सी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नवदीप सृजन हो भारत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित नव प्रसून प्रतिपादित हैं तुमसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*शैलपुत्री* सी अटल, हिम-शिखर सी दृढ़ तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम शक्ति, प्रथम प्रणाम, धरा की धृति हो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*ब्रह्मचारिणी* सी तपस्विनी, ज्ञान-तप में लीन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग, संयम, साधना की परम प्रतीक प्रवीण।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*चन्द्रघण्टा* सी निनादिनी, धर्म का शंख बजाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्धचन्द्र ललाट पर, दुष्टों को भय दिखलाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*कूष्माण्डा* हो तुम ही, ब्रह्माण्ड की सृजनकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी मंद मुस्कान से ही, होता नव संसार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*स्कन्दमाता* सी ममतामयी, पुत्र-वत्सल, स्नेह-धार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही जननी, तुम ही पालन, तुम ही क्षमा अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*कात्यायनी* हो रण-चण्डी, असुर-विनाशिनी भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी भुजाओं में ही तो, शक्ति अष्ट-भुजाधारिणी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*कालरात्रि* बनकर तुम, तमस का नाश करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भयावह काल को भी तुम, चरणों में दास करती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*महागौरी* सी शुभ्र-वर्णा, करुणा-धवल प्रकाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे श्वेत आँचल में, गंगा का पावन हास।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*सिद्धिदात्रि* हो अंतिम, सिद्धि, बुद्धि की दात्री,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पूर्णत्व हो सृष्टि का, हे नव-शक्ति विधात्री।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे स्त्री! तुम ही आदि हो, तुम ही अनन्त हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही भारत का, प्रत्येक पंत हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नवदीप सृजन हो, हे शक्ति-स्वरूपिणि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित नव प्रसून तुमसे, हे राष्ट्र-निर्माण-रूपिणि।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 - गौरव कुमार तिवारी 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree