तुम पूर्णत्व हो सृष्टि का, हे नव-शक्ति विधात्री।

हे स्त्री! आप साधारण नहीं हो,

माँ भवानी सी भुजाएँ तुम्हारी,

वात्सल्यता श्री राधा सी है।



तुम नवदीप सृजन हो भारत का,

नित नव प्रसून प्रतिपादित हैं तुमसे।



*शैलपुत्री* सी अटल, हिम-शिखर सी दृढ़ तुम,

प्रथम शक्ति, प्रथम प्रणाम, धरा की धृति हो तुम।

*ब्रह्मचारिणी* सी तपस्विनी, ज्ञान-तप में लीन,

त्याग, संयम, साधना की परम प्रतीक प्रवीण।।



*चन्द्रघण्टा* सी निनादिनी, धर्म का शंख बजाती,

अर्धचन्द्र ललाट पर, दुष्टों को भय दिखलाती।

*कूष्माण्डा* हो तुम ही, ब्रह्माण्ड की सृजनकार,

तुम्हारी मंद मुस्कान से ही, होता नव संसार।।



*स्कन्दमाता* सी ममतामयी, पुत्र-वत्सल, स्नेह-धार,

तुम ही जननी, तुम ही पालन, तुम ही क्षमा अपार।

*कात्यायनी* हो रण-चण्डी, असुर-विनाशिनी भवानी,

तुम्हारी भुजाओं में ही तो, शक्ति अष्ट-भुजाधारिणी।।



*कालरात्रि* बनकर तुम, तमस का नाश करती,

भयावह काल को भी तुम, चरणों में दास करती।

*महागौरी* सी शुभ्र-वर्णा, करुणा-धवल प्रकाश,

तुम्हारे श्वेत आँचल में, गंगा का पावन हास।।



*सिद्धिदात्रि* हो अंतिम, सिद्धि, बुद्धि की दात्री,

तुम पूर्णत्व हो सृष्टि का, हे नव-शक्ति विधात्री।



हे स्त्री! तुम ही आदि हो, तुम ही अनन्त हो,

तुमसे ही भारत का, प्रत्येक पंत हो।

तुम नवदीप सृजन हो, हे शक्ति-स्वरूपिणि,

नित नव प्रसून तुमसे, हे राष्ट्र-निर्माण-रूपिणि।।

- गौरव कुमार तिवारी

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