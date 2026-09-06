आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Main hindi bhashi hoon
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मैं हिंदी भाषी हूं

गौरव बघेल

गौरव बघेल

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं हिंदी भाषी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र की आत्मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी मेरी कहलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मातृभाषा, मेरे जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख्य भूमिका निभाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के जनमानस में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेतु-सा मार्ग बनाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाईचारा खूब बढ़ाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों को दिलों से मिलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राचीन सभ्यता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधुनिक युग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालमेल बखूबी बिठाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतंत्रता संग्राम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देशभक्ति का संदेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर तक पहुँचाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्यकारों की कलम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनकर विचार बसती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज सुधार का मार्ग दिखाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मातृभाषा, मेरे जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख्य भूमिका निभाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकता की मिसाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी मेरी कहलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र निर्माण में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहम भूमिका निभाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्व से कहता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदी भाषी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र की आत्मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी मेरी कहलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
– गौरव बघेल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
41 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree