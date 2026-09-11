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जकड़ा आजाद भारत

गौरव बघेल

गौरव बघेल

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                            जकड़ा आज़ाद भारत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज का भारत हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाठशालाओं पर लटके ताले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुशालाओं में बढ़ी लगी कतारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धंधे में होता अंधा भारत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज का भारत हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वास्थ्य के दर पर सिर पीटता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रष्ट ऑफिसर के हाथ जोड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महँगाई के बाज़ार में बेरोज़गार भारत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज का भारत हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लूट, हत्याएँ, रेप, कानून-व्यवस्था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कों में गड्ढे, भरता पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंदगी की कीचड़ में फँसता भारत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज का भारत हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जात-पात, हिंदू-मुस्लिम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनगिनत आतंकी हमले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँप उठीं हसीन वादियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहू से लथपथ रोता भारत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज का भारत हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व पटल पर विज्ञान हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रमा पर पहुँचा भारत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरिक्ष पर ध्वजा फहराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान आंदोलन लड़ता भारत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज का भारत हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चीखता भारत हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज का भारत हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— गौरव बघेल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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