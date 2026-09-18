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चाय का ख़ुमार

EKTA TYAGI

EKTA TYAGI

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                            चाय एक नशा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय एक वफ़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे चढ़ा इसका ख़ुमार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही जानता है—इसमें क्या मज़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह की पहली चाहत चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम का आख़िरी सुकून चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके हुए दिन की राहत चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल खुद के साथ—बस चाय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्याली छोटी-सी सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर किस्से हज़ार रखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दोस्तों को पास लाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तन्हाई का साथ निभाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
HbA1c है 5.5 तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी मिठास भी रहने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्कर बस इतनी डालो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उम्र भर चाय मीठी रहने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल आँकड़ा 6 को छू जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शक्कर से दूरी कर लेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय से दूरी की बात न करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम स्वाद बदल लेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शराब का नशा रात तक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय का ख़ुमार उम्र भर…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जाम क्या मुकाबला करेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी तलब हो हर पहर!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय को सिर्फ़ पीना काफी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय के साथ जीना पड़ता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो चाय पीता है दिल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस वही इसका इश्क़ समझता है। 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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