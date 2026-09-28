हर दर्द की बस एक तुम्हीं मेरी शिफ़ा हो

हर दर्द की बस एक तुम्हीं मेरी शिफ़ा हो,

तुम रूह-ए-मोहब्बत हो, मेरी जान-ए-वफ़ा हो।"



"देखो ज़रा किस बात पे हँसती हैं शगुफ़्तें,

हमसाया हूँ हमसाए से न शर्मो हया हो।"



होने दे अगर होता है इस दिल को मलामत,

मैं फिर भी कहूँगा, कभी तेरा न बुरा हो।



महका दे चमनज़ार को ए यार मेरे फिर,

खुशबू रहे कायम न वो फूलों से जुदा हो,,



सज्जाद तुझे क्या पता क्या होती रिहाई,

जानेगा वही जो कभी आजाद किया हो,,



मिलती है तिरी दुनिया में अफ़्लाक ओ ज़मीं भी

,अब जो भी मेरे यार वफ़ाओं का सिला हो।

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26 मिनट पहले