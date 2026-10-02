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आखिर में तू क्या ले के चला ?

Durgesh Tiwari

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                            ‎ख्वाहिशें पूरी करने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎ज़िन्दगी भर, भटकता रहा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎ऐ माटी के इंसान ! बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎आखिर में तू क्या ले के चला ?
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎मोह की इन गलियों में तूने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎खुशियां गंवाई और सपने तोड़े ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎इस "मैं" बनने के चक्कर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎ना जाने कितने अपने छोड़े ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मशगूल अपनी ज़िद में रहा और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎रिश्तों का तूने फन कुचला ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎ऐ माटी के इंसान ! बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎आखिर में तू क्या ले के चला ?
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎जो भी समेटा, अब तक तूने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎असल में वो, सब पराए का था ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎जिसको अपना, समझता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎देख ! मकां वो किराए का था ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎जितनी भी सोहरत, कमाई यहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎इक पल में हो गया, सब धुंधला ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎ऐ माटी के इंसान ! बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎आखिर में तू क्या ले के चला ?
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎गली-गली, मारा फिरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎बेशकीमती खुशियां छोड़कर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎क्या सोचा था ? समंदर बनाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎इतनी सारी नदियां मोड़कर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎कोई घमंड में, इतना चूर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎अपनों को तोड़, जाता है भला ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎ऐ माटी के इंसान ! बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎आखिर में तू क्या ले के चला ?
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎ख्वाहिशें पूरी करने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎ज़िन्दगी भर, भटकता रहा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎ऐ माटी के इंसान ! बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎आखिर में तू क्या ले के चला ?
                                                                 
                            


                                                                 
                            
-‎डी के तिवारी 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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