आखिर में तू क्या ले के चला ?

‎ख्वाहिशें पूरी करने में,

‎ज़िन्दगी भर, भटकता रहा ।

‎ऐ माटी के इंसान ! बता,

‎आखिर में तू क्या ले के चला ?

‎

‎मोह की इन गलियों में तूने,

‎खुशियां गंवाई और सपने तोड़े ।

‎इस "मैं" बनने के चक्कर में,

‎ना जाने कितने अपने छोड़े ।

‎मशगूल अपनी ज़िद में रहा और,

‎रिश्तों का तूने फन कुचला ।

‎ऐ माटी के इंसान ! बता,

‎आखिर में तू क्या ले के चला ?

‎

‎जो भी समेटा, अब तक तूने,

‎असल में वो, सब पराए का था ।

‎जिसको अपना, समझता रहा,

‎देख ! मकां वो किराए का था ।

‎जितनी भी सोहरत, कमाई यहां,

‎इक पल में हो गया, सब धुंधला ।

‎ऐ माटी के इंसान ! बता,

‎आखिर में तू क्या ले के चला ?

‎

‎गली-गली, मारा फिरा,

‎बेशकीमती खुशियां छोड़कर ।

‎क्या सोचा था ? समंदर बनाएगा,

‎इतनी सारी नदियां मोड़कर ।

‎कोई घमंड में, इतना चूर हो,

‎अपनों को तोड़, जाता है भला ।

‎ऐ माटी के इंसान ! बता,

‎आखिर में तू क्या ले के चला ?

‎

‎ख्वाहिशें पूरी करने में,

‎ज़िन्दगी भर, भटकता रहा ।

‎ऐ माटी के इंसान ! बता,

‎आखिर में तू क्या ले के चला ?

‎

-‎डी के तिवारी

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1 hour ago