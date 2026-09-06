हारा नहीं, बस ! थोड़ा सा थका हुआ हूँ,

हारा नहीं, बस ! थोड़ा सा थका हुआ हूँ,

‎कुछ मजबूरियों से झुका हुआ हूँ ।

‎लड़ते लड़ते, इतना मग्न हो गया,

‎खुद, मंजिल अपनी भूला हुआ हूँ,

‎हारा नहीं, बस ! थोड़ा सा थका हुआ हूँ ।

‎

‎जा रहा हूँ, खुद को खोजने,

‎मैं वापस "लड़ने" आऊँगा,

‎डरा नहीं, बस ! है घाव की सिहरन,

‎मैं वापस "लिखने" आऊँगा ।

‎जंग पकड़ीं जंजीरें भी तो,

‎साहस कभी न खोतीं हैं,

‎फिर मैं कैसे ! मुझे पता है,

‎भोरें खतम न होतीं हैं ।

‎ठोकर लगी है, बस ! लड़खड़ाया हुआ हूँ,

‎ज़माने ने समझा ! मैं गिरा हुआ हूँ ।

‎हारा नहीं, बस ! थोड़ा सा थका हुआ हूँ ।

‎

‎

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