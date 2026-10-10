काश तू मेरी गली से गुज़रे

काश तू मेरी गली से गुज़रे,

‎फिर से तेरा दीदार करूं ।

‎उस नुक्कड़ पर जब भी आए,

‎छत से इशारे हज़ार करूं ।

‎काश तू मेरी गली से गुज़रे ।

‎

‎मुस्कुराके तू देखे मुझको,

‎आंखों से तुझपे वार करूं ।

‎जो ना दिखूं मैं इक पल तो,

‎वापस मुड़ने को बेकरार करूं ।

‎काश तू मेरी गली से गुज़रे ।

‎

‎हाथ पकड़कर चले तू मेरा,

‎बीते पलों को फिर से याद करूं ।

‎बेफिकर रहूं ज़माने से और,

‎प्यार भी सरे बाज़ार करूं ।

‎काश तू मेरी गली से गुज़रे ।

‎

‎कभी प्यार तो कभी शरारत,

‎हद को भी अपनी पार करूं ।

‎होली आए तो तेरे गालों को,

‎चुपके से फिर रंग लाल करूं ।

‎ख़ैर.......

‎झूठे सपने संजोनें से मैं,

‎खुद को कैसे इनकार करूं ।

‎इक बार सही पर तू ही बता !

‎कब तक तेरी राह निहारूं,

‎कब तक तेरा इंतज़ार करूं ।

‎काश तू मेरी गली से गुज़रे,

‎फिर से तेरा दीदार करूं ।

‎-‎डी के तिवारी

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

56 मिनट पहले