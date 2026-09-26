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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   "Shantikunj-The sacred land of Yuga nirman"
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"शांतिकुंज — युग निर्माण की पावन धरा"

DrPradeep Gupta

DrPradeep Gupta

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                            "शांतिकुंज — युग निर्माण की पावन धरा"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर की तपमयी साधना का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पावन प्रतीक महान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांतिकुंज की पुण्य धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँज रहा नव युग का गान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान यहाँ है, प्रेम यहाँ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान यहाँ साकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुशासन की निर्मल धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करती जीवन का उद्धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गायत्री की दिव्य ज्योति ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन में विश्वास जगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंत्र नहीं केवल उच्चारण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जीने का मार्ग बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-निर्माण का दीप जलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा”—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन को यह मंत्र सुनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले अपने मन को जीतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जग को संदेश सुनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आचरण को निर्मल करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजों को तब राह दिखाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता भगवती देवी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का अमृत बरसाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग, तपस्या, सेवा देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी-शक्ति को जगमगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की करुणा, माँ की ममता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनकर बनीं संस्कारों की धार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर में सद्भाव जगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिया प्रेम का अनुपम उपहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांतिकुंज केवल आश्रम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बन गई जीवन की पाठशाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ स्वयं को बदलने वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाता जीवन का उजियारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ साधना सेवा बनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा बनती सच्चा ज्ञान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग, तपस्या, प्रेम जहाँ हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं सफल होता इंसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर कहते—पहले बदलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवन का व्यवहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर संसार बदलने निकलों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर सच्चे कर्मों का सार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाणी से उपदेश न देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले कर्मों से समझाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु के पथ पर चलकर ही तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु का संदेश निभाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दोषों को पहले देखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दूजे को सीख सिखाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु के पावन आदर्शों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवन को महकाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर प्रण यह लें हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-सदाचार अपनाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गायत्री की ज्योति हृदय में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अंधियारा दूर भगाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलेंगे जीवन के संस्कार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुधरे, सौ को सुधारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सुधरेगा यह संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दीप से दीप जलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हृदय से हृदय मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कदम जब सत्य बढ़ेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवयुग का निर्माण खिलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांतिकुंज की पावन धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग तक संदेश सुनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर-माता के आदर्शों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव अपना धर्म निभाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमन गुरुवर को, नमन माताजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमन तपोभूमि महान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गायत्री की पावन छाया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल हो मानव का अभियान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही रहे जीवन का सार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर-माता के सपनों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज उठे सुंदर संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गायत्री की ज्योति जले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटे अज्ञान का अंधकार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांतिकुंज से उठे पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलें हम, बदले संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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