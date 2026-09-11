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"बुन्देली विरह गीत "

DrPradeep Gupta

DrPradeep Gupta

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                            " बुन्देली विरह गीत "
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि ने कैसो खेल रचो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि भोला रो रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार्वती के लाने शम्भू रो रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार्वती के लाने...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दक्ष के आँगन में सती पड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूट गयो संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सती की देह कलेजे धरके ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोला चले अकुलाय l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कबहु इतेके कबहु उतेके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोनहु दिशा न सुहाय l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि ने कैसो खेल रचो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि भोला रो रहे.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सती चली जब छोड़के भोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना भयो कैलास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनन में अब नीर भरो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उठी करुण पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सती-सती” कह शम्भू डोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोवे बारम्बार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि ने कैसो खेल रचो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोला रो रहे पार्वती के लाने...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जटा बिखर गई, बह गई गंग की धार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनन में अब नीर भरो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना भओ कैलास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डम-डम-डम डमरू बाजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँप उठी धरती सारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नटराज बने हैं भोले बाबा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह की अग्नि भारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि ने कैसो खेल रचो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोला रो रहे पार्वती के लाने...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डम-डम डमरू बाजे, धर-धर काँपे धाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोरा जी के विरह में भोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गयो निज नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोऊत-रोऊत शिव रूद्र बने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूद्र बने प्रलयंकरी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनन में बसी पार्वती की मूरत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे भूलें शिव त्रिपुरारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके संग हँसत रहे भोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके संग हर साँझ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही पार्वती बिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी लागे साँझ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके माथे चन्दा सोहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके आँसून नीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार्वती के लाने शम्भू रोवे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट गओ मन धीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि ने कैसो खेल रचो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि भोला रो रहे पार्वती के लाने...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे गिरिजा! तुम लौट आओ अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैलास पुकारत आज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोला के सूने आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर दो फिर से साज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि ने कैसो खेल रचो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भयो लाचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव के आँसू बन गए बादर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँज उठो संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ सच्चो होवत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह वहाँ है भारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोला-गोरा की प्रेम-कथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे जगत में न्यारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-.प्रदीप बाबू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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