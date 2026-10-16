आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   " Beti bchegi,tbhi Durga bchegi!"
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

"बेटी बचेगी, तभी दुर्गा बचेगी!"

DrPradeep Gupta

DrPradeep Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            "बेटी बचेगी, तभी दुर्गा बचेगी!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी बचेगी, तभी दुर्गा बचेगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी मिटेगी, तो सृष्टि कैसे बचेगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में माँ की ज्योति तभी जलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब घर में बेटी सुरक्षित रहेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर की मूरत में शक्ति खोजोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवित शक्ति को कब तक रोकोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी है सृष्टि, बेटी है शक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी से ही जीवन की अभिव्यक्ति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सम्मान से संस्कृति सजेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी बचेगी, तभी दुर्गा बचेगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी हँसेगी, तो बगिया खिलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी पढ़ेगी, तो पीढ़ी सँवरेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी बढ़ेगी, तो दुनिया निखरेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी बचाओ, तो दुर्गा बचेगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी का मान ही सच्ची आराधना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी रक्षा ही धर्म की साधना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सपनों को आकाश मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी देश को नया इतिहास मिलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सूनी बगिया फिर से महकेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँगन में खुशियाँ फिर से चहकेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी है जीवन का सार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके आँचल में पूरा संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में बेटी की किलकारी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस घर में खुशियों की फुलवारी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस आँगन में बेटी का मान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस घर में ईश्वर का सम्मान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में माँ को चुनरी चढ़ते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर की मूरत को शीश झुकाते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जीवित देवी का अपमान क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी के हिस्से में इतना व्यवधान क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर की मूरत को शक्ति मानते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवित नारी की शक्ति क्यों नहीं पहचानते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस नारी से जीवन का विस्तार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के सम्मान पर इतना विचार क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी को पूजने से पहले अपनाना सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके अस्तित्व को दिल से स्वीकारना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना मंदिरों में आरती तो सजेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मानवता की ज्योति कैसे जलेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी बचेगी, तभी सृष्टि बचेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी हँसेगी, तभी संस्कृति सजेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी पढ़ेगी, तो पीढ़ी सँवरेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी बढ़ेगी, तो दुनिया निखरेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी ही नहीं होगी, तो सोचो ज़रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस रूप में माँ दुर्गा तुम्हें मिलेगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी बचेगी, तभी दुर्गा बचेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना सृष्टि कैसे बचेगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रदीप बाबू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
40 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree