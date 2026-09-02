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त्रासदी की रचना

Dr. Srk

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                            त्रासदी की रचना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा, न लिखूँ त्रासदी की रचना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ही इसे कहानी न समझ बैठूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपार दर्द और शोक लोगों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उंगलियों की भेंट न चढ़ा डालूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु वे भयावह दृश्य रह रह कर कहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जरूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर स्थल का पर्यटन होना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जलप्रपात का बिजलीघर होना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर खाली जगह इमारत होना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पहुँचने की जगह गाड़ियां होना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कार्य, उंगलियों के बस में होना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर हां तो पूछना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने पेड़ों की तिलांजलि दोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी नदियों को सूखने दोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने पहाड़ों को टूटने दोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी खेतों को सीमेंट से मढोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी जमीन को प्लास्टिक से ढकोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो क्या चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रफ्तार या पहुंचना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैकेट या भोजन ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिस्तर या निद्रा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलापन या साथ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृत्रिम या प्राकृतिक?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य निष्ठुर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते जो चुनते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समयानुसार नतीजे मिलते हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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