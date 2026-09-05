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मैंने बहुत चाहा कि माफ़ कर दूँ सबको

Dr Preeti

Dr Preeti

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                            विद्यार्थी की सोच;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जुमला था हवा में तैरता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"फिर आगे क्या?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर सचमुच कुछ ख़ास होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं रुकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार हम ही औरों की पूछ करते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! कभी कोई हमारा भी रास्ता तकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, माना कि दिशा दिखाई है हमें कई बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हमारी खुद की रोशनी क्या कम थी भला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सोचकर आई थी, वैसा कुछ तो है यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ऐसा कुछ भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर ऊर्जा और समय का ज़ाया जितना कम हो—उतना बेहतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़लत जगह पर बने रहने से भला क्या ही बिगड़ेगा मेरा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई छूटा हुआ सुनहरा मौका होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद मैं ज़रूर रुकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह तो सिर्फ़ एक बेमानी दिन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कोई एक शिक्षक ख़ास नहीं बना पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक की सोच;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वक्त आ गया है छोड़ने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमान अपने पद का, और यह झूठी 'सेल्फ़-ग्लोरी',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि गुरु की पूरी परिभाषा ही बदल दी है जन-ज़ी ने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने बहुत चाहा कि माफ़ कर दूँ सबको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बड़प्पन में अक्सर शेखी भी बघार देती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर रोज़ जब अपनी शक्ल आईने में देखती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सच सामने आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भी माफ़ी मैंने दिल से नहीं दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे की वह शिकन, भौहों की कुढ़न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों से वहीं की वहीं खड़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे की कांति तो दिन के चैन से जुड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चैन तब तक नहीं, जब तक सब भूलती नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अगर भूल गई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वही शोषण का चक्र फिर से डराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो इसका उत्तर ढूँढना अनिवार्य हो गया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या रास्ता माफ़ी देना है, या सब कुछ भूल जाना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर दोनों कर भी दिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आगे फिर नए लोग होंगे, और फिर वही चक्र!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर अकेली रह गई, तो अकेलेपन का भयावह भय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अभी भी मेरी अकड़ मेरे साथ खड़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अकड़, जो इस खालीपन को और ख़ाली कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका दोषी आख़िर कौन है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं? मेरी अकड़? या कोई दूजा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घायल करते रिश्ते, या यह भयावह अकेलापन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुनना तो हमें ही है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या प्रकृति से बातें करके काम नहीं चलेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर ये पशु-पक्षी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, काफी हद तक चलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनकी भी तो अपनी सीमाएँ होंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-- डॉ. प्रीति
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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