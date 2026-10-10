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लोकतंत्र हूँ मैं ...

Dr Mahesh

Dr Mahesh

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                            लोकतंत्र हूँ मैं ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों से लेकर खलियानों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इमारतों से कच्चे मकानों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपती धूप, ठंड और बरसात में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीता हूँ मैं खुले आसमान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया का विशाल लोकतंत्र हूँ मैं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेकारी और लाचारी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखमरी और बीमारी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिसकता हूँ,चीखता,रोता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर रोज़ इसी गर्द में सोता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया का विशाल लोकतंत्र हूँ मैं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति के नाम पर बँट जाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म के नाम पर लुट जाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक़ माँगूँ तो पिट जाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर उठाऊँ तो कट जाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियाँ का विशाल लोकतंत्र हूँ मैं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कों की साफ़-सफाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फसलों की लहलहाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजदूरों-किसानों के पसीने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानों के जलते सीने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया का विशाल लोकतंत्र हूँ मैं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारियों की लुटती अस्मत पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता की फूटी किस्मत पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसानों की उस आत्महत्या पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्दोषों की जघन्य हत्या पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेबस होकर आँसू बहाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया का विशाल लोकतंत्र हूँ मैं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहीदों का खुलेआम अपमान पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गद्दारों के सरकारी गुणगान पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख्त के हर झूठे फ़रमान पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बहरा और मौन खड़ा हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया का विशाल लोकतंत्र हूँ मैं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियाँ हमें सबसे बड़ा लोकतंत्र कहती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तंत्र का जहरीला दंश जनता सहती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वोटों की चोरी का मुझ पर लगा कलंक हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोक के संग यहाँ तंत्र का सीधा दमन हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी राजा, ज़मींदार, कभी मुगलों का दरबार था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेज़ों की गुलामी थी, फिर आया स्वराज था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले हम इतिहास का एक महान किस्सा थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज लोकतंत्र में सिर्फ एक बेनाम भीड़ का हिस्सा हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैरों का जुल्म सहा,अब अपनों के वार सहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने भी सितम करो साहब,चुपचाप सहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या गुलामी आज भी हमारी रगों में बहती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पीड़ा को जनता,कर्मो का दंड मानकर सहती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीना तानकर,हर दर्द छुपाकर फिर भी कहूंगा मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, दुनियाँ का विशाल लोकतंत्र हूँ मैं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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