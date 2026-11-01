चला है जब से ये ठहरा नहीं है

चला है जब से ये ठहरा नहीं है

बशर कि वक़्त पर कब्ज़ा नहीं है

-फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले