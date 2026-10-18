वक़्त को वक़्त

" कोशिशों से जब न कुछ हुआ हासिल,

वक़्त को वक़्त फिर दे दिया हमने।"

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले